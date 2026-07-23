Une pétition pour rejouer la finale Espagne-Argentine prend de l’ampleur

La défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne continue de faire réagir. Plusieurs jours après la rencontre, des supporters de l’Albiceleste ont lancé une pétition sur la plateforme Change.org afin de demander que la finale soit rejouée, estimant que l’arbitrage du Slovène Slavko Vinčić a injustement pénalisé la sélection de Lionel Scaloni. Initiée par Gisela Sánchez, la campagne a déjà recueilli plus de 65 500 signatures rapporte AS.

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Les auteurs de la pétition demandent à la FIFA de réexaminer la rencontre et de prendre les mesures nécessaires. Une requête qui a toutefois très peu de chances d’aboutir, puisque les règlements de l’instance prévoient qu’un match ne peut être rejoué que dans des circonstances exceptionnelles. Le dernier précédent remonte à un match de qualification pour la Coupe du monde 2006 entre l’Ouzbékistan et Bahreïn. À noter qu’une pétition similaire avait été lancée par des supporters français après la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine, récoltant plus de 215 000 signatures, sans aucun effet.