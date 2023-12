Arbitrage : l’ancien arbitre Mateu Lahoz est furieux contre LaLiga

La RFEF et la Liga ont rendu publique leur décision de partager avec les téléspectateurs la conversation entre l’arbitre du VAR et son homologue sur le terrain, lors des décisions litigieuses qui nécessitent une intervention de l’assistance vidéo. Tous les acteurs du monde célèbrent cette décision et espèrent qu’elle contribuera à atténuer le climat de tension vécu depuis quelques saisons dans le football espagnol. Néanmoins, l’ancien arbitre Mateu Lahoz a émis certains doutes sur la méthodologie utilisée pour faire avancer le processus : «Nous ne sommes pas préparés à cette décision en tant que société de football. Des mesures auraient dû être prises d’une autre manière, mais cette partie de la direction, où des choses étranges et précipitées sont signées. C’est un exemple de plus et est laissée aux pieds du chevaux aux arbitres eux-mêmes», a expliqué l’arbitre dans 'Tiempo de Juego’ sur la Cadena COPE.

La suite après cette publicité

Ce processus sera officiellement utilisable lors de la 20e journée et de la Supercoupe d’Espagne, toutes deux coïncidant avec le week-end du 12 et 13 janvier. La RFEF enverra les audios ainsi que les images à la Liga et ce sera à la compétition dirigée par Javier Tebas d’envoyer le tout aux téléopérateurs pour une diffusion, une fois le match terminé : «C’est une nouvelle qui aurait dû arriver maintenant, mais pas de cette façon. Les arbitres ne sont pas préparés, ils n’ont pas été formés. Vous allez découvrir à quoi ressemble le football de l’intérieur, j’ai eu le plaisir de le faire ces dernières années, mais je pense que la forme n’est pas adéquate. Cela nous ouvrira davantage les yeux pour que nous puissions aider les arbitres à mieux utiliser le VAR», a-t-il ensuite conclu.