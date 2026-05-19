Premier League : tenu en échec par Bournemouth, Manchester City laisse filer le titre à Arsenal !

C’est sans doute une rencontre que Mikel Arteta et ses joueurs ont suivie avec une attention toute particulière. Vingt-quatre heures après leur succès contre Burnley (1-0), Arsenal pouvait être officiellement sacré champion d’Angleterre ce mardi soir en cas de faux pas de Manchester City (2e) sur la pelouse de Bournemouth (6e). Une contre-performance interdite pour les hommes de Pep Guardiola, au centre de toutes les attentions depuis l’annonce imminente de son départ, mais qui ont finalement été accrochés par les Cherries (1-1). Un nul aux grosses conséquences, qui offre officiellement à Arsenal son 14e titre de champion d’Angleterre, le premier depuis 2004.

La suite après cette publicité

Sans Cherki au coup d’envoi, les Cityzens ont pourtant rapidement tenté de prendre le contrôle de la rencontre malgré une entame dynamique des locaux. Après un débordement sur le côté droit, Antoine Semenyo servait Jérémy Doku à l’entrée de la surface, dont la frappe était repoussée par Petrović (8e). Quelques minutes plus tard, Semenyo croyait même ouvrir le score face à son ancien club, avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu (12e). Plus entreprenants et dominateurs dans le jeu, les Skyblues ont pourtant été surpris juste avant la pause. Lancé dans la profondeur, Adrien Truffert trouvait en retrait Eli Junior Kroupi dans la surface. L’international U21 français enchaînait avec une superbe frappe enroulée pour tromper Gianluigi Donnarumma et donner l’avantage à Bournemouth (39e, 1-0).

Arsenal sur le toit de l’Angleterre

Au retour des vestiaires, les Cityzens ont tenté de revenir rapidement dans la rencontre. Bien lancé en profondeur par Erling Haaland, O’Reilly se présentait face à Petrović, mais le portier serbe remportait son duel grâce à une superbe parade au premier poteau (46e). Quelques minutes plus tard, Gianluigi Donnarumma maintenait également City en vie. Trouvé sur le côté gauche, Truffert adressait un centre dangereux vers Evanilson, dont la reprise au premier poteau était détournée par le gardien italien (52e). Une nouvelle alerte qui confirmait les difficultés mancuniennes face aux transitions rapides des Cherries.

La suite après cette publicité

Au fil des minutes, Bournemouth a même semblé plus proche du break que City de l’égalisation. Sur un corner frappé par Tavernier, Hill voyait sa tête être contrée avant que le ballon ne revienne sur Rayan, dont la reprise puissante du gauche venait heurter l’extérieur du poteau de Donnarumma (62e). Les hommes de Pep Guardiola ont finalement trouvé la solution dans les ultimes instants du temps additionnel, lorsque Haaland profitait d’un cafouillage dans la surface pour égaliser (90e+5, 1-1). Insuffisant pour Manchester City, qui laisse officiellement filer le titre de champion d’Angleterre et qui s’apprête à dire au revoir à Pep Guardiola, tandis qu’Arsenal - futur adversaire du PSG en finale de C1 - retrouve enfin le sommet de la Premier League, deux décennies après son dernier sacre. De son côté, Bournemouth - sixième - disputera une compétition européenne pour la première fois de son histoire, la saison prochaine, à savoir la Ligue Europa.