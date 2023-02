Ligue des Champions : quel PSG pour affronter le Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions est souvent synonyme de poisse pour le Paris Saint-Germain. Les Franciliens savent répondre présents pour franchir la phase de poules sans aucun problème. Mais dès que la phase éliminatoire arrive, c’est l’hécatombe. Depuis la saison 2017/2018, le club de la capitale a toujours dû composer avec l’absence d’une ou de plusieurs de ses stars. Le huitième de finale face au Bayern Munich n’échappe donc pas à la règle. Sauf que cette fois, Paris risque de faire sans plusieurs atouts majeurs.

En défense, les ischio-jambiers d’Achraf Hakimi sifflent. Le latéral marocain est incertain pour le match de demain à Monaco et donc aussi pour celui de mardi. Paris croise les doigts, car si Hakimi doit déclarer forfait, Galtier ne pourra pas compter sur Nordi Mukiele. Blessé à Rennes, le défenseur polyvalent est toujours à l’infirmerie. Juan Bernat ou El Chadaille Bitshiabu pourraient alors jouer les dépanneurs. Si aucun pépin physique supplémentaire n’est à déplorer en principauté demain, le cas Hakimi sera le souci majeur à gérer pour la défense.

Des bobos de partout

Devant, c’est un tout autre problème que va devoir gérer Christophe Galtier. Un problème qui pourrait devenir presque impossible à résoudre. Respectivement victime d’une lésion à la cuisse gauche et touché aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne sont pas du tout certains d’être sur la pelouse du Parc mardi prochain. Il existe davantage d’optimisme concernant l’Argentin, mais si ces deux forfaits se confirment, Christophe Galtier devra faire face à un sacré casse-tête.

Le coach parisien pourrait choisir de rester dans un 4-4-2 en losange avec Vitinha en pointe haute (comme lors des trois derniers matchs) et Soler sur la droite. Il resterait à vérifier si Hugo Ekitike viendrait bel et bien épauler Neymar. Galtier pourrait également repasser en 4-3-3. Paris retournerait un milieu habituel (Verratti-Vitinha-Pereira ou Ruiz ou Zaïre-Emery) avec la triplette Soler-Neymar-Ekitike devant. Sauf que s’il aligne trois offensifs, Galtier n’aura plus de solutions de poids sur le banc hormis les jeunes Ilyes Housni, voire Ismaël Gharbi. Risqué donc.

Pression maximale pour Neymar

Revenir au 3-4-2-1 est également envisageable, mais là encore des bémols existent. En défense, outre la question de savoir si Hakimi sera présent ou non pour jouer le piston droit, cela obligerait Galtier à aligner Marquinhos, Sergio Ramos et El Chadaille Bitshiabu. Presnel Kimpembe absent, il ne faudrait alors pas qu’un des trois centraux se blesse, même si Danilo Pereira peut redescendre d’un cran. Sans oublier l’état de forme peu convaincant de Sergio Ramos. En revanche, ce système permettrait d’avoir plusieurs solutions au milieu et de mettre un Neymar au soutien d’Ekitike seul en pointe.

Au final, peu importe le système qu’il choisira, Galtier sait qu’il misera tout sur Neymar si Messi et Mbappé sont absents. Le Brésilien sera clairement l’homme par qui la différence doit se faire. Sauf que l’international auriverde est dans le dur depuis son retour de la Coupe du Monde. Entre sa blessure à la cheville et son moral en berne, le numéro 10 saura-t-il répondre présent ? À Marseille, il a clairement manqué de tranchant. Or c’est ce que son entraîneur lui réclamera s’il doit conduire le jeu du PSG. Vous l’aurez compris, l’affaire s’annonce compliquée…

