Coupe du Monde 2026 : le très beau but d’Ousmane Dembélé face au Maroc

Les Bleus ont réglé la mire, c’est bon. Après une première période dominée sans partage face au Maroc, mais sans le moindre but et avec un penalty raté par Mbappé, les joueurs de Didier Deschamps ont monté le curseur en seconde période.

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Dembélé fait le break !!! Servi par Mbappé, il frappe à l’entrée de la surface et trompe Bounou ! ⚽️🔥🇫🇷

La France mène 2-0.



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Kylian Mbappé a ouvert le score d’une formidable inspiration (60e, 1-0), tandis qu’Ousmane Dembélé a porté le score à 2-0 après avoir profité des espaces laissés par les défenseurs marocains, aspirés par Kylian Mbappé (66e).