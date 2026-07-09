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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le très beau but d’Ousmane Dembélé face au Maroc

Par Jordan Pardon
1 min.
Dembélé et Mbappé (France) @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

Les Bleus ont réglé la mire, c’est bon. Après une première période dominée sans partage face au Maroc, mais sans le moindre but et avec un penalty raté par Mbappé, les joueurs de Didier Deschamps ont monté le curseur en seconde période.

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Kylian Mbappé a ouvert le score d’une formidable inspiration (60e, 1-0), tandis qu’Ousmane Dembélé a porté le score à 2-0 après avoir profité des espaces laissés par les défenseurs marocains, aspirés par Kylian Mbappé (66e).

Pub. le - MAJ le
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