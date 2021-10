PSG : la mère de Kylian Mbappé confirme des discussions pour une prolongation

Kylian Mbappé a enfin parlé et l’attaquant du Paris Saint-Germain a confirmé qu’il avait demandé à quitter le club de la capitale en juillet dernier. En revanche, le numéro 7 parisien n’a pas confirmé qu’il partira du club à 100% en 2022. Paris a-t-il donc encore une chance de le prolonger ? Sa mère, Fayza Lamari, a confirmé que des discussions avec les Rouge-et-Bleu étaient en cours.

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi, ndlr). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des Champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : j’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », a-t-elle déclaré au Parisien. Le PSG n’a donc pas perdu tout espoir.