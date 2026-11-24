Le Real Madrid a eu du mal en première période, et le PSV menait même 1-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Merengues ont roulé sur les Hollandais, et se sont finalement imposés 5-1. Le score aurait pu être encore plus conséquent. Après le match, Fede Valverde a tout de même tenu à recadrer un peu l’équipe devant les caméras de Movistar, expliquant que ces premières périodes ne sont pas tolérables.

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« Notre deuxième période a été incroyable, c’est comme ça qu’on doit jouer depuis la première minute. Ils ont très bien joué, ils n’avaient pas de pression, ils ont été patients et ça s’est senti. Quand tu joues avec moins d’intensité que l’adversaire dans cette compétition ça se voit », a-t-il indiqué, avant d’évoquer le discours de Mourinho à la pause : « les joueurs, nous sommes conscients de ce qu’il disait, qu’il fallait donner plus sur le terrain, faire mieux, on a déjà eu ce problème contre le Celta. Aujourd’hui on a su réagir ».