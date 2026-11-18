Aston Villa continue de faire confiance à Amadou Onana. Le club anglais a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat du milieu de terrain international belge de 24 ans, sans toutefois préciser la durée de son nouvel engagement. Une décision qui témoigne de la confiance des dirigeants envers leur joueur, malgré sa grave blessure au genou qui le tient actuellement éloigné des terrains. Arrivé en provenance d’Everton à l’été 2024, l’ancien joueur du LOSC s’est imposé comme un élément important du dispositif d’Unai Emery. Alors que sa longue indisponibilité l’empêche de participer aux prochaines échéances sportives, Aston Villa a choisi de sécuriser son avenir et de lui réaffirmer son soutien.

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Dans un communiqué officiel, Aston Villa a confirmé son intention de continuer à s’appuyer sur le milieu de terrain belge : « Aston Villa est ravi d’annoncer la prolongation de contrat d’Amadou Onana. Le milieu de terrain a rejoint Villa en provenance d’Everton en 2024 et a depuis joué un rôle clé dans de nombreuses soirées européennes mémorables du club. L’international belge compte plus de 70 apparitions sous les couleurs grenat et bleu, sept buts à son actif, et s’est imposé comme un élément influent au cœur du milieu de terrain. Actuellement en convalescence après une opération du genou, Onana reste un joueur important de l’effectif d’Unai Emery, alors que le club continue de briller au plus haut niveau, tant en Angleterre qu’en Europe. »