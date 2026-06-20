AC Milan : Mike Maignan va discuter avec Ruben Amorim pour son avenir

Malgré la victoire de la France face au Sénégal pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, Mike Maignan a vécu un premier match compliqué dans la compétition. Le gardien des Bleus a été pointé du doigt sur l’action du but encaissé en fin de rencontre, une frappe de Mbaye dans la surface sur laquelle il n’a pas réussi à s’interposer.

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En club, l’incertitude est tout aussi forte. Du côté de l’AC Milan, l’avenir de Maignan apparaît de plus en plus flou après une saison décevante conclue sans qualification pour la Ligue des Champions et marquée par des tensions en interne. En coulisses, La Gazzetta dello Sport affirme qu’il s’entretiendra avec Ruben Amorim, le nouveau coach milanais, mais son agent cherche assurément à évaluer l’intérêt de potentiels transferts. Si aucune décision n’est actée à ce stade, l’été s’annonce décisif pour le portier français.