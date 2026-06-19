Affaire Hakimi : l’avocate du joueur pense que Mbappé sera cité comme témoin

Comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. L’international marocain et joueur du PSG sera donc jugé pour viol. Il est d’ailleurs sorti du silence dans la journée en déclarant sur son compte X : « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire." J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler».

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Ce soir, c’est son avocate, Me Fanny Colin, qui a pris la parole sur le plateau de BFM TV. Cette dernière a notamment déclaré que Kylian Mbappé serait certainement cité comme témoin lors du procès de son ami. D’après RMC, le Français avait fait en 2023 une déposition portant à confusion, où il était notamment écrit que son coéquipier de l’époque avait "effectué des caresses mutuelles avec la femme sur des parties intimes". Un propos mal interprété par la justice selon le Madrilène, qui a récemment signé une attestation récemment pour prendre la défense d’Hakimi. «Monsieur Kylian Mbappé a exprimé devant les policiers qui l’ont entendu que monsieur Achraf Hakimi ne comprenait pas l’accusation portée contre lui puisqu’il n’y avait jamais eu de pénétration digitale, et qu’Achraf Hakimi lui avait dit qu’il y avait eu des baisers et caresses mutuelles sur des parties intimes, et qu’il n’y avait eu aucun refus de la part de cette jeune femme. Il se trouve que le magistrat instructeur a interprété ce propos de monsieur Mbappé, considérant qu’Achraf Hakimi aurait, quelque part, reconnu avoir touché le sexe de cette femme. Mais ce qu’a fait simplement monsieur Mbappé, c’est de dire : "mon propos a été déformé, ce n’est pas ce que j’ai dit, ni ce que je voulais dire." S’il sera cité comme témoin ? Je pense qu’il sera cité comme témoin au procès, bien sûr», a confié l’avocate du Parisien.