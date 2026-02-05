Menu Rechercher
ASSE : Eirik Horneland déjà en passe de retrouver un club

Par Hanif Ben Berkane
Eirik Horneland salue un coach en Ligue Europa Conférence @Maxppp

Il y a quatre jours, Eirik Horneland connaissait sa dernière sur le banc de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Le technicien norvégien, d’un commun accord avec le club, conscient qu’il n’avait pas atteint les objectifs, avait décidé de quitter le Forez. Il a depuis été remplacé par Philippe Montanier. De son côté, il ne devrait pas être au chômage trop longtemps.

Selon les informations de la BBC, moins d’une semaine après son départ de l’ASSE, Eirik Horneland est en passe de retrouver un club. Il est proche de prendre le poste d’entraîneur d’Aberdeen en Ecosse. L’actuel 7e du classement du championnat écossais était à la recherche d’un entraîneur depuis le mois dernier et le départ de Jimmy Thelin.

