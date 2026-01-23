OM : Roberto De Zerbi est fou de Medina

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier en provenance de Lens, Facundo Medina est resté de longs mois sans jouer à cause d’une blessure à la cheville. Revenu sur les terrains, l’Argentin va affronter son ancien club demain. Et Roberto De Zerbi compte sur lui.

« Il fait de bonnes choses après de longs mois sans jouer. On verra comment le gérer au cours des prochains matches. Il a le bon état d’esprit. Je suis très content qu’il soit dans mon équipe », a-t-il confié en conférence de presse.