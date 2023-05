EdF : Deschamps explique les présences de Tchouaméni, Mendy et Disasi

La suite après cette publicité

Certains noms de la liste de Deschamps pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce peuvent interpeller. C’est le cas d’Aurélien Tchouaméni, pas forcément à son avantage à Madrid. En conférence de presse, le sélectionneur a expliqué sa présence dans le groupe. « Avec un temps de jeu qui s’est réduit, ce n’est pas une situation dans laquelle il peut complètement s’épanouir, même s’il est au Real Madrid. Aurélien reste un joueur de haut niveau, même s’il n’est pas au meilleur de ce qu’il est capable de faire. Il n’est pas parti au Real pour ne pas jouer les plus gros matchs, mais il y a du monde. Je sais ce qu’il est capable de faire », a-t-il lancé au sujet de l’ancien de l’AS Monaco.

Il en a fait de même avec Ferland Mendy, aussi dans le dur à Madrid : « pour Ferland Mendy, sur le dernier rassemblement de mars il était blessé. Il a mis un peu de temps à revenir. Il est déjà venu avec nous, lui aussi a une polyvalence, puisqu’il peut jouer aussi à droite, même s’il est arrière gauche. Il n’est pas au top de sa forme mais ça n’enlève rien à ses qualités ». Enfin, Axel Disasi est aussi dans une situation compliquée à Monaco, et Deschamps a été un peu plus vague et a laissé entendre que c’est à cause des blessures : « il est là. Mais il y a de la concurrence. Je connais ses qualités. Kimpembe est blessé, Saliba aussi. Lucas Hernandez n’est pas encore disponible. Badiashile est blessé. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à l’équipe de France ».

