Dortmund : les mots d’adieu de Niklas Süle après la victoire contre Francfort

Malgré la victoire spectaculaire du BVB face à l’Eintracht Francfort (3-2) ce vendredi, l’actualité du club a été largement dominée par l’annonce de Niklas Süle. Le défenseur allemand a confirmé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison, une décision déjà mûrie depuis plusieurs mois, mais rendue encore plus concrète après sa récente blessure au genou. Dans un contexte forcément particulier, le joueur de 30 ans a tenu à participer à cette dernière rencontre au Signal Iduna Park, entouré d’un public très ému.

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Au coup de sifflet final, l’international allemand a laissé éclater son émotion, saluant une dernière fois le mur jaune après ce succès. « Je suis vraiment très heureux », a-t-il simplement confié après la rencontre, encore marqué par cette soirée chargée en émotions. Une sortie symbolique pour un joueur arrivé en 2022 en provenance du Bayern Munich, qui aura disputé plus d’une centaine de matchs sous les couleurs de Dortmund. Une page se tourne.