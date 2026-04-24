Botafogo doit encore des sous à l’OL

C’est une guerre ouverte entre le Botafogo de John Textor et l’OL. Depuis plusieurs mois, l’ancien président du club rhodanien explique publiquement que Lyon doit des grosses sommes d’argent au club brésilien. Ces dernières semaines, Botafogo a même attaqué en justice l’OL pour des transferts impayés.

La suite après cette publicité

Sauf que le récent rapport financier publié par Botafogo dit en réalité l’inverse. Ou du moins, l’OL doit de l’argent à Botafogo, mais moins que ce que doit Botafogo à l’OL. Selon le rapport, l’OL doit 127 millions d’euros à Botafogo via Eagle Football mais dans le même temps, le club brésilien doit encore plus d’argent puisqu’il a un passif de 138 M€ soit une "dette" de 11,2 millions d’euros. Preuve que tout n’est pas vraiment clair du côté de John Textor qui vient d’ailleurs d’être écarté de la présidence de Botafogo par le tribunal arbitral.