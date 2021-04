OL : l'avenir de Rudi Garcia déjà réglé ?

La suite après cette publicité

« La situation n’a pas évolué. On a pris la réflexion de ne pas s’engager avant la fin, non pas pour faire durer le suspense, mais parce qu’on pense que c’est la meilleure situation pour tout le monde. » Il y a deux jours, à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour officialiser la prolongation de contrat du défenseur brésilien Marcelo, le président Jean-Michel Aulas assurait ne pas avoir tranché quant à l'avenir de son entraîneur Rudi Garcia. Et il prévenait au passage ceux qui pensaient détenir des informations sur un éventuel successeur.

« Il n’y a eu aucun contact de pris avec aucun entraîneur, tous ceux qui pensent savoir ne savent pas et ont plus de chances de se tromper que de dire la vérité. Ce serait maladroit de ma part de vous dire le contraire. » Le journal Le Parisien tente pourtant sa chance en annonçant deux choses. D'abord que c'est probablement déjà cuit pour Rudi Garcia. Malgré sa demi-finale de Ligue des Champions la saison passée, malgré un OL qui lutte pour le titre cette saison, l'entraîneur français aurait peu de chances de poursuivre l'aventure à l'issue de cet exercice.

Le rêve Galtier

Ensuite, Jean-Michel Aulas aurait un faible pour un homme, pour succéder à Rudi Garcia. Il s'agit de Christophe Galtier. Bien que marqué par son passage sur le banc de touche de l'AS Saint-Etienne, l'actuel coach du LOSC semble cocher toutes les cases pour plaire à l'homme fort de l'OL, de sa communication à son management.

Sous contrat avec Lille jusqu'en 2022, Christophe Galtier pourrait se poser la question d'un départ à la fin de la saison actuelle, lui qui joue également pour la couronne de champion de France. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos, avec le changement de propriétaire, le départ de Luis Campos, l'arrivée d'Olivier Létang. Un nouveau cycle va s'ouvrir et il pourrait en profiter pour plier bagage. Et l'OL serait ravi de l'accueillir...