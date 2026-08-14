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Brest : Ludovic Ajorque a une offre de prolongation, Rennes et l’OL à l’affût

Par La Rédaction FM
1 min.
Ludovic Ajorque @Maxppp

Auteur d’une très belle saison dernière avec Brest (32 matchs, 8 buts, 9 passes décisives) et même élu joueur du mois de février en Ligue 1, Ludovic Ajorque se retrouve à un virage important de sa carrière. L’attaquant de 32 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Brestois et dispose d’une offre de prolongation.

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Il ne l’a pas encore acceptée, des négociations sont en cours, mais selon nos informations, plusieurs écuries de Ligue 1 surveillent attentivement sa situation en parallèle, dont le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Si on en est pour le moment au simple stade de l’intérêt, les deux clubs pourraient intensifier leurs démarches d’ici la fin du mercato, à deux conditions : que Ludovic Ajorque n’ait pas prolongé, et qu’ils vendent encore des joueurs (notamment Embolo côté rennais). Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
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