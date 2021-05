Chelsea : Thomas Tuchel veut rester longtemps

À peine arrivé à Chelsea, Thomas Tuchel (47 ans) a déjà prouvé qu’il pouvait apporter beaucoup à sa nouvelle équipe. Après avoir redressé la barre en championnat, il a aussi emmené les Blues en finale de Ligue des champions. Initialement lié au club de Londres pour encore un an, il devrait prolonger dans les prochaines semaines. Un souhait des deux parties.

En conférence de presse, le technicien allemand a expliqué ne jamais avoir été aussi heureux depuis ses débuts à Mayence. « C'est très facile. Je suis juste tellement heureux d'être ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que j'étais à Mayence et cela semble être l’endroit parfait au moment parfait. Je suis tellement heureux d'être ici, donc tout ce qui viendra viendra. Nous ne pouvons pas forcer les choses, mais, bien sûr, c'est mon point de vue et c'est très clair. » Voilà qui devrait plaire aux supporters de Chelsea.