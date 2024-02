OL : Saïd Benrahma a de grands objectifs pour son retour en Ligue 1

Auteur d’un mercato hivernal remarquable sur le papier, l’OL a eu chaud sur le dossier Saïd Benrahma. Alors que tout était bon du côté lyonnais, les dirigeants de West Ham n’avaient pas envoyé les bons documents à temps pour valider le transfert de l’ailier algérien. Finalement, après un recours envers la FIFA fructueux, le joueur de 28 ans a pu officiellement poser ses valises entre Saône et Rhône. Un soulagement pour l’intéressé qui a fait part de sa fierté de rejoindre les Gones au moins jusqu’en fin de saison.

Interrogé plus longuement par les médias du club, l’international algérien (25 sélections, 1 but) est revenu sur ses objectifs alors qu’il retourne en Ligue 1 six ans après son départ de Nice : «j’ai joué en Ligue 1, mais j’étais super jeune et je suis très content de revenir en France, à l’Olympique Lyonnais. Je ne pense pas que ce soit un retour, c’est une nouvelle histoire qui commence. Quand je suis parti, j’étais jeune, j’avais besoin de découvrir autre chose, de jouer pour montrer mes qualités, je l’ai fait. J’ai plus réussi à l’étranger qu’en France et là, je reviens pour confirmer.» La Ligue 1 est prévenue !