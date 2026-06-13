CdM 2026 : Jürgen Klopp exaspéré face aux pauses fraîcheur

Alors que les joueurs bénéficient de pauses fraîcheur durant cette Coupe du Monde 2026 organisée en Amérique du Nord, certains semblent furieux d’attendre que le jeu reprenne après plusieurs minutes d’attentes… et c’est notamment le cas de Jürgen Klopp. Dernièrement, l’ancien coach des Reds avait pris la parole en jugeant amèrement le match Mexique-Afrique du Sud. La nuit dernière, Klopp en a donc remis une couche au moment d’évoquer les nouvelles règles mises en place par la FIFA. Sur le plateau de la chaîne allemande ZDF, il a expliqué que ces temps d’arrêts ne servaient pas uniquement les intérêts des joueurs.

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« Le football est pris en otage par des dirigeants installés dans des bureaux climatisés » a-t-il lancé dans un premier temps, avant de critiquer aussitôt les publicités. « C’est un bouclier pour le bien-être des joueurs, une noble épée contre la chaleur, une cage dorée construite pour les sponsors. À qui la Coupe du Monde sert-elle vraiment ? Aux supporters ? Aux joueurs ? Ou aux annonceurs ? Un match de Coupe du monde devrait couler comme une rivière. Au lieu de cela, nous construisons des barrages en plein milieu pour que les publicités puissent passer ». Un récit philosophique qui prend tout son sens.