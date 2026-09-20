Samuel Umtiti vote pour un joueur français au Ballon d’Or
Dans la course au Ballon d’Or, Samuel Umtiti a son favori. Au micro de DAZN ce dimanche, avant le derby madrilène entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, le champion du monde 2018 a déclaré qu’il donnait sa préférence pour Kylian Mbappé, meilleur buteur de Liga, de Ligue des Champions et de la Coupe du Monde la saison passée.
Umtiti lo tiene claro: para él, el Balón de Oro se lo merece MBAPPÉ 🔥#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/D0iKvOz25j— DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026
«Pour qui je vote ? Je vais te dire pour le meilleur, non ? Le meilleur parce que pour moi Kylian a fait une saison incroyable avec beaucoup de buts en club et en sélection. Bellingham aussi a été très bon avec son pays à la Coupe du Monde, mais je suis Français et je vote donc Kylian.»
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