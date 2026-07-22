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Le Barça est furieux contre les Pays-Bas pour Frenkie de Jong

Par Maxime Barbaud
1 min.
Frenkie de Jong avec les Pays-Bas @Maxppp

Les dernières informations sur Frenkie de Jong sont pessimistes. Blessé au genou durant la Coupe du Monde, le milieu de terrain est revenu avec l’articulation gonflée. Une absence d’au moins 4 mois est évoquée mais AS craint une durée encore plus longue. Le diagnostic final est rendu compliqué par l’évolution de la blessure. Il se dit que le club recherche le bon spécialiste pour opérer le joueur. On ne devrait pas le revoir avant 2027. Hansi Flick est en train de revoir la planification de son équipe.

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Surtout, le média espagnol nous apprend que le Barça est entré dans une colère noire à l’égard de la sélection néerlandaise. Il l’accuse de négligence et estime qu’elle a fait jouer De Jong blessé contre le Maroc (16e de finale de la Coupe du Monde), avec l’accord de Ronald Koeman, le sélectionneur, et des médecins. La direction catalane étudie la possibilité de demander des dommages et intérêts (AS avance une somme supérieure à 2 M€) si la durée d’indisponibilité est bien supérieure à 4 mois, comme cela est malheureusement probable.

Pub. le - MAJ le
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