Une vidéo de Théo Hernandez avec des escortes et du gaz hilarant fait surface

Alors qu’il retrouvait progressivement son meilleur niveau avec Al-Hilal et s’imposait de nouveau comme un sérieux candidat pour la liste de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026, Théo Hernandez voit une polémique inattendue refaire surface. Auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines en Arabie saoudite, l’international français semblait revenir au premier plan dans la hiérarchie des Bleus, notamment dans la concurrence avec Lucas Digne au poste de latéral gauche.

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Mais ce regain de forme est aujourd’hui éclipsé par la diffusion d’une vidéo, qui daterait de son passage à l’AC Milan, montrant le joueur lors d’une soirée privée entouré de plusieurs proches et de jeunes femmes, avec la présence supposée de gaz hilarant. Des images rapidement relayées sur les réseaux sociaux et qui pourraient faire réagir aussi bien du côté d’Al-Hilal qu’en équipe de France, à quelques jours seulement de l’annonce de la liste pour le Mondial 2026.