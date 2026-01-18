L’objectif dingue de Dro Fernandez au PSG

C’est une nouvelle affaire qui crispe du monde à Barcelone. Dro Fernández, considéré comme un des joueurs les plus prometteurs du champion d’Espagne en titre, va quitter le Camp Nou. Le jeune joueur de 18 ans va ainsi filer en direction de Paris, pour seulement 6 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire. Comme confirmé par nos soins, il y a déjà un accord entre le joueur et le PSG. Un montant forcément très faible, alors qu’Hansi Flick serait particulièrement agacé et énervé par ce départ que personne n’attendait en Espagne.

Ce week-end, le journal AS en dit un peu plus sur cette opération surprise, qui pourrait être un bien joli coup pour le club de la capitale française. On apprend d’abord que Luis Enrique a eu un rôle prépondérant dans ce dossier. Tout simplement parce que le joueur est séduit par le style de l’entraîneur espagnol, et aurait même refusé des propositions plus intéressantes sur le plan financier. C’est réciproque, puisque l’entraîneur parisien est également convaincu que Dro peut lui apporter beaucoup de choses.

Dro estime pouvoir être titulaire

Mais surtout, le média espagnol fait une grosse révélation sur les intentions de Dro Fernández : il vient à Paris pour être titulaire. Il est évidemment conscient que les places sont très chères du côté du Parc des Princes, mais il vient avec l’intention de se battre pour une place dans le onze type de « Lucho ». L’Espagnol, d’origine philippine du côté de sa mère, estime avoir les qualités et le talent pour avoir un rôle important au sein du champion d’Europe en titre.

Pas effrayé par la présence de Vitinha, João Neves ou Fabian Ruiz, Dro arrive donc à Paris avec de belles ambitions, lui qui a disputé cinq rencontres avec le FC Barcelone cette saison, dont deux en tant que titulaire. Si on peut imaginer une petite période d’adaptation pour celui qui n’a connu que La Masia et Barcelone dans sa très jeune carrière, c’est, sur le moyen et le long terme, un atout de plus pour Luis Enrique…