François Hollande ne cautionne pas les propos de Darmanin sur Karim Benzema

Alors que le conflit israélo-palestinien bat son plein et fait de trop nombreuses victimes, le nom de Karim Benzema est sur toutes les bouches. Accusé selon le ministre de l’Intérieur d’être lié aux "Frères musulmans", le Ballon d’Or 2022 ne se laisse pas faire face à une polémique qui prend de plus en plus d’ampleur. À tel point que François Hollande a également été interrogé sur le cas de l’attaquant français dans l’émission Quelle Epoque ! sur France 2.

Gérald Darmanin a "été trop pressé", selon l’ancien président de la République. Il poursuit : «cela ne veut pas dire que Benzema a eu une réaction qui était justifiée mais cela ne sert absolument à rien que le ministre de l’Intérieur polémique avec Benzema». En clair, François Hollande ne semble pas non plus cautionner les propos du ministre de l’Intérieur, en plein bras de fer avec le buteur d’Al-Ittihad depuis plusieurs jours.