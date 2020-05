Willy Sagnol a choisi son duo pour diriger l'OM

Après le départ d'Andoni Zubizarreta ce jeudi soir, les supporters de l'Olympique de Marseille tremblent à l'idée de voir André Villas-Boas s'en aller à son tour. L'entraîneur phocéen était très proche de son désormais ex-directeur sportif. Les noms commencent alors à circuler pour remplacer Villas-Boas. Le consultant pour RMC, Willy Sagnol, est persuadé que ce n'est pas un homme, mais deux qui se connaissent très bien qui arriveront au club. Un duo directeur sportif-entraîneur bien précis.

« C’est le nouveau directeur sportif qui va nommer le nouvel entraîneur et je suis persuadé que c’est un duo qui va arriver à l’Olympique de Marseille. Un directeur sportif et un entraîneur qui ont déjà collaboré ensemble, je vois cela se produire à l'OM. Un duo Campos-Galtier ? C’est ce que j’avais en tête », a-t-il glissé à l'antenne, dans des propos relayés par le site RMC Sport. Les deux hommes collaborent depuis plus de deux ans au LOSC. Affaire à suivre.