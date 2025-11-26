Enzo Sternal envoie un message aux supporters de l’OM

Transféré de l’OM à Anderlecht lors du dernier mercato hivernal, cela fait huit mois qu’il est éloigné des terrains à cause d’une rupture des ligaments croisés. Mais l’ancienne pépite de l’OM, Enzo Sternal, vient tout juste de rejouer avec la réserve d’Anderlecht. Même s’il n’a disputé que les 7 dernières minutes du match face à Seraing (2-2) : son retour était très attendu pour les supporters d’Anderlecht.

Ainsi, ce come-back doit probablement ravir les supporters de l’Olympique de Marseille, très touchés par sa blessure en mars dernier. Après la rencontre, il a confié d’après la DH : « j’ai toujours entretenu une bonne relation avec les supporters de l’OM et ça m’a fait du bien de voir qu’ils n’avaient pas oublié ce que j’avais fait pour leurs couleurs. J’étais considéré comme l’enfant du club, alors que je n’y ai pas suivi toute ma formation. Mon objectif était d’y jouer des minutes avec les professionnels et j’y suis parvenu. » Le message est passé.