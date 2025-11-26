Menu Rechercher
Commenter 3
Pro League

Enzo Sternal envoie un message aux supporters de l’OM

Par Allan Brevi
1 min.
Enzo Sternal avec l'OM en Ligue 1 @Maxppp

Transféré de l’OM à Anderlecht lors du dernier mercato hivernal, cela fait huit mois qu’il est éloigné des terrains à cause d’une rupture des ligaments croisés. Mais l’ancienne pépite de l’OM, Enzo Sternal, vient tout juste de rejouer avec la réserve d’Anderlecht. Même s’il n’a disputé que les 7 dernières minutes du match face à Seraing (2-2) : son retour était très attendu pour les supporters d’Anderlecht.

La suite après cette publicité

Ainsi, ce come-back doit probablement ravir les supporters de l’Olympique de Marseille, très touchés par sa blessure en mars dernier. Après la rencontre, il a confié d’après la DH : « j’ai toujours entretenu une bonne relation avec les supporters de l’OM et ça m’a fait du bien de voir qu’ils n’avaient pas oublié ce que j’avais fait pour leurs couleurs. J’étais considéré comme l’enfant du club, alors que je n’y ai pas suivi toute ma formation. Mon objectif était d’y jouer des minutes avec les professionnels et j’y suis parvenu. » Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Pro League
Ligue 1
Anderlecht
Marseille
Enzo Sternal

En savoir plus sur

Pro League Jupiler Pro League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Anderlecht Logo Anderlecht
Marseille Logo Marseille
Enzo Sternal Enzo Sternal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier