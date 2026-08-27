Liga : le Barça dompte Bilbao pour la première de Rodri

Après sa large victoire face à Elche lors de la première journée de Liga, le Barça recevait pour la première fois de la saison face à Bilbao. Pour l’occasion, Hansi Flick alignait une équipe particulièrement offensive avec un quatuor offensif composé de Lamine Yamal, Gordon, Fermín López et Raphinha, avec l’ambition de mettre immédiatement la pression sur l’Athletic Bilbao. Rodri, recrue star de l’été, était sur le banc au coup d’envoi pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs. Et cette rencontre face à Inaki et Nico Williams, était complètement débridé, sur un rythme à 200 à l’heure, avec énormément d’espaces dans les deux camps.

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Les occasions franches ont d’ailleurs été nombreuses des deux côtés avec une première situation pour Raphinha après quelques secondes de jeu seulement. Pedri a aussi cru ouvrir la marque avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu, tandis que Lamine Yamal a ensuite manqué une énorme occasion, pourtant idéalement placé pour faire le break. Avant ça, après une nouvelle occasion catalane, Raphinha avait ouvert la marque se jouant d’Unai Simon. En face, Bilbao n’avait pas démérité et avait également réussi à profiter des espaces laissés par le Barça pour se procurer plusieurs situations intéressantes, mais les Catalans ont semblé plus tranchants dans les derniers mètres. Les Basques ont manqué plusieurs opportunités de contre par des erreurs techniques.

Le Barça assure

Au retour des vestiaires, le Barça revenait avec les mêmes intentions et allumait une première mèche par l’intermédiaire de Gordon qui ne parvenait pas à cadrer sa frappe. Dans la foulée, c’est Lamine Yamal, encore lui, qui manquait le but du break. Le jeune ailier espagnol voyait sa frappe enroulée s’écraser sur la barre alors qu’Unai Simon était battu. Le portier espagnol gardait les siens en vie en seconde période en détournant notamment une frappe de Xavi Espart venue de la gauche puis un coup franc de Fermin bien placé. Et si Bilbao répondait en touchant le montant, le Barça maitrisait sa rencontre.

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A l’heure de jeu, Hansi Flick en profitait pour lancer Rodri au milieu de terrain, sa première sous ses nouvelles couleurs. De quoi permettre au Barça de rapidement faire le break. Après avoir poussé jusqu’au bout, les Barcelonais forçaient la défense basque à commettre une erreur qui profitait à Fermin Lopez qui scellait la victoire des siens. Avec ce nouveau succès, le Barça confirme sa solidité du début de saison et prend la tête du championnat. Pour Bilbao, c’est une deuxième défaite en deux rencontres.