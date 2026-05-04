FC Metz : la très belle promesse de Tahirys Dos Santos, rescapé de l’incendie de Crans-Montana

Passé professionnel ces derniers jours avec le FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ans) voit sa carrière se poursuivre malgré le drame qu’il a vécu début 2026. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier lui et sa compagne Coline étaient en Suisse à Crans-Montana au sein du bar La Constellation quand ce dernier a subi un incendie qui a fait 41 morts. Survivant, mais victime de brûlures au 3e degré tandis que sa compagne avait été plongée dans un coma artificiel, il mesure sa chance désormais et continue de l’avant comme il l’a confié à France Inter.

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«J’ai eu de la chance, j’ai récupéré assez vite. J’ai encore des images qui me reviennent», a-t-il ainsi confié. Il a également eu quelques mots pour une jeune interne en médecine qui s’est occupée de lui dans les minutes consécutives au drame : «Amandine m’a aidé. Au début, il y avait mon ami Eliot (Thelen ndlr) mais après j’étais tout seul. Elle venue me parler, me rassurer. On a pu échanger. Je lui ai dit que si je signais pro, je lui donnerais des places pour venir me voir. On a toujours les mêmes rêves. J’espère jouer au stade Saint-Symphorien.»