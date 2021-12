Le Stade de Reims, modèle de la jeunesse en Europe

Quatorzième de Ligue 1 à la trêve hivernale, le Stade de Reims réalise une première partie de saison 2021-2022 plutôt satisfaisante pour la deuxième expérience d'Oscar Garcia dans l'Hexagone. Il faut dire que la jeunesse dorée du club champenois n'est pas étrangère au petit matelas d'avance (7 points) sur le barragiste, le FC Metz.

Reims abrite en effet en son sein le plus de joueur nés au XXIe siècle ayant le plus marqué sur l'année civile 2021, toutes compétitions confondues, parmi les 5 grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie). Avec 18 buts inscrits par leurs jeunes pousses, personne ne fait mieux que les pensionnaires du stade Auguste-Delaune en Europe. Le SDR d'Hugo Ekitiké (8 buts), Nathanaël Mbuku (4 réalisations) ou encore d'El Bilal Touré (3 buts) devance notamment Manchester United et Arsenal (16), le Borussia Dortmund (15) et le Bayer Leverkusen (13).