L'OM a contacté le clan Thomas Foket

À la recherche d'un joker après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich en fin de mercato, l'Olympique de Marseille a voulu recruter Joakim Maehle (23 ans). Mais Genk a retenu l'international danois. Les Phocéens ont ensuite réfléchi à la possibilité d'enrôler un joker hors délai, en Ligue 1 forcément. Les noms de Fabien Centonze (24 ans, Metz) et Thomas Foket (26 ans, Reims) ont notamment été évoqués.

La Dernière Heure affirme ce mercredi que l'agent du Diable Rouge, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Champenois, a bel et bien été contacté par les Olympiens sans que cela n'aille plus loin. D'autres ont tenté leur chance, comme Parme, Schalke 04 et des écuries de Premier League, explique le quotidien belge.