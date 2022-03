Dani Alves veut voir Lionel Messi revenir au Barça

La suite après cette publicité

La situation de Lionel Messi au PSG fait beaucoup parler à travers le monde. Chacun souhaitant donner son avis sur la situation plus que compliquée de l'Argentin à Paris. Si certains critiquent le niveau de jeu de La Pulga, beaucoup s'en prennent également au PSG ou du moins au choix du septuple ballon d'Or de rejoindre la capitale française. Daniel Alves, ancienne légende du Barça, retourné cet hiver en Catalogne et passé moins glorieusement à Paris, est revenu pour ESPN sur la situation de celui avec qui il partageait le couloir droit il y a quelques années : «pour moi, non, il ne prend pas de plaisir. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. (...) Selon moi, il est déboussolé là-bas. Leo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime.»

L'ancien joueur de la Juventus Turin donne ensuite une anecdote qui rendra nostalgique les fans du Barça : «Leo m'a toujours dit: "Où seras-tu mieux qu'ici (Barcelone)?" J'ai vérifié, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. Quand on a su qu'il partait, je lui ai envoyé le même message qu'il m'avait adressé.» Le Brésilien concluait cette intervention en affirmant qu'il n'y a pas meilleur endroit que le FC Barcelone :« j'espère qu'il pourra revenir. Qu'il vienne avec moi ici, pour profiter encore un peu de tout ça. (...) Tous ceux qui partent d'ici le regrettent. Tous. Certains disent que non, parce qu'ils n'aiment pas perdre, mais tous ceux qui partent le regrettent. Car ils ne seront pas mieux qu'ici, nulle part.»