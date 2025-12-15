Menu Rechercher
PSG : Marquinhos et Dembélé de retour à l’entraînement

Ousmane Dembélé et Marquinhos @Maxppp
PSG Flamengo

Ce mercredi, le PSG affronte Flamengo dans le cadre de la finale de la Coupe Intercontinentale. Vainqueurs de la Ligue des Champions en mai dernier, les Parisiens essayeront de remporter ce trophée. Pour ce faire, Luis Enrique et ses troupes pourraient éventuellement compter sur le retour d’Ousmane Dembélé et Marquinhos.

Absents lors de la rencontre face au FC Metz le week-end dernier, les deux cadres parisiens étaient présents à l’entraînement collectif ce lundi avec la formation parisienne. Reste à savoir s’ils seront aptes pour être présente dans le groupe lors de cette finale. D’après nos confrères de RMC, qui dévoile cette information, le staff parisien ne prendra pas de risques avec ses deux joueurs.

