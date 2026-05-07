L’Europe est choquée par l’attitude des stars du PSG

Le Paris Saint-Germain va disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions. Mercredi soir, les troupes de Luis Enrique ont obtenu leur ticket pour Budapest avec ce match nul 1-1 sur la pelouse du Bayern. Une rencontre assez différente du match aller. Après le festival offensif parisien au Parc des Princes, l’équipe était hier plus dans la gestion du match, visant surtout à neutraliser les offensives du Bayern et attaquer de façon un peu plus prudente. Une véritable masterclass tactique du coach espagnol qui a parfaitement muselé les hommes de Vincent Kompany.

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Il faut dire que Lucho a été aidé par des prestations XXL de ses défenseurs, à l’image de la charnière Marquinhos-Pacho, ou d’un Warren Zaïre-Emery monstrueux dans ce rôle de remplaçant d’Achraf Hakimi. Mais surtout, il a pu compter sur des joueurs offensifs totalement impliqués, qui n’ont pas lésiné sur les efforts défensifs. Ce qui reste assez rare, surtout dans le football actuel. Le repli défensif de Khvicha Kvaratskhelia a ainsi été une des clés du match, tout comme Dembélé et Doué ont aussi énormément contribué de ce côté. Et en Europe, les consultants et les journalistes l’ont bien remarqué, tout comme les supporters sur les réseaux sociaux.

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Les Madrilènes sont jaloux

« J’ai été impressionné par le PSG ce soir défensivement, c’était incroyable le travail. Et ce n’était pas que les défenseurs. Les milieux, et aussi les attaquants. Partout sur le terrain. Chacun a joué son rôle à merveille », a indiqué Nedum Onuoha, ancien joueur de Manchester City et consultant sur MOTD en Angleterre « Si j’étais le prochain coach du Real Madrid, en arrivant dans le vestiaire, et sans rien dire, je mettrais ce match du PSG aux joueurs. C’est en courant comme ça qu’on arrive à jouer des finales de Ligue des Champions », a par exemple souligné Bruno Alemany sur la Cadena SER en Espagne. « Kvaratskhelia a montré qu’il peut être candidat à être le meilleur ailier du monde actuellement. Et on a remarqué son travail défensif. Il a gagné 11 duels, plus que n’importe quel joueur du PSG, et seul Fabian Ruiz a fait mieux que ses 6 ballons récupérés », souligne Skysports.

Le comportement impeccable de Dembélé, pourtant remplacé assez tôt dans le match malgré un statut de Ballon d’Or, a aussi surpris, en bien, beaucoup de monde. « C’est extraordinaire, il a enlevé le Ballon d’Or à la 66e minute, et il est sorti en encourageant ses coéquipiers et celui qui le remplaçait. Il a encouragé tout le monde. Au-delà du côté tactique, c’est ça le succès de Luis Enrique. Que le Ballon d’Or sorte le premier dans une demi-finale de Ligue des Champions et qu’il ait le meilleur comportement possible, comme si c’était un réserviste, c’est ça le succès du PSG », s’est emporté le journaliste pro-Real Madrid José Luis Sanchez sur El Chiringuito de Jugones, laissant entendre qu’à Madrid, jamais les stars ne réagiraient comme Dembélé. Le tout, avec des images de Kylian Mbappé diffusées à l’écran en même temps… Pas un hasard. Quoi qu’il en soit, en Europe, tout le monde est sous le charme de ce PSG.