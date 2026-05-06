Bayern Munich - PSG : les notes du match

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont époustouflé le monde du football il y a huit jours en concluant la manche aller de cette demi-finale par un incroyable 5-4 qui restera dans les mémoires. Pour ce match retour, les attentes étaient donc toutes aussi élevées. Sur le papier, Luis Enrique et Vincent Kompany devaient déplorer les absences d’Achraf Hakimi et de Serge Gnabry (fin de saison), mais disposaient de quasiment toutes leurs armes pour nous offrir une manche retour de folie. Côté munichois, le onze de départ choisi par Kompany est quasiment identique à celui aligné à Paris, seul Laimer a pris la place de Davies. Chez les champions d’Europe en titre, Warren Zaïre-Emery a logiquement remplacé Achraf Hakimi. Ce repositionnement du Français a profité à Fabian Ruiz, titularisé pour la première fois en C1 depuis son match face au Sporting CP le 20 janvier dernier. Enfin, Désiré Doué était encore préféré à Bradley Barcola. Pour cette manche retour, on aurait pu logiquement s’attendre à voir le PSG prendre la marée face à une équipe du Bayern déterminée à effacer rapidement ce but de retard. Mais il faut croire que les Parisiens ont définitivement appris à gérer la pression des très grands matches.

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Dès la troisième minute, sur une remise de Ruiz, Kvaratskhelia filait côté gauche pour permettre à Dembélé d’ouvrir le score (0-1, 3e). Paris ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Forts de deux buts d’avance, les Rouge-et-Bleu confirmaient les mots de leur coach la veille du match. Paris voulait gagner le match et n’a pas cherché à reculer après ce but. Agressif à la récupération, le club de la capitale jouait très haut et parvenait plutôt bien à museler les deux flèches bavaroises, Diaz et Olise, grâce à un travail XXL de Zaïre-Emery et de Marquinhos. L’occasion de souligner que WZE est décidément plus que capable de jouer la doublure de Hakimi. Quant à Kane, il était serré de près par Pacho et voyait son influence sur le jeu être réduite. Et pour créer du danger, les champions d’Europe en titre comptaient une fois de plus sur un Kvaratskhelia hors-norme. Intenable sur son côté gauche, le Géorgien était le principal accélérateur du jeu. Le Bayern a quand même réussi à reprendre du poil de la bête au fil des minutes. Après son début canon, le PSG commençait logiquement à piocher, mais heureusement pour lui, les attaquants munichois se montraient imprécis comme ces tentatives de Diaz (22e) et d’Olise (28e).

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Tout a tourné en faveur du PSG

Paris pliait, mais ne rompait pas. Et quand les choses auraient pu très mal tourner, l’arbitre de la rencontre, M. Pinheiro, s’est montré très clément. La première fois en sifflant une faute avant une main de Mendes (qui avait déjà écopé d’un carton jaune) sur une passe de Laimer qui aurait pu valoir un deuxième jaune et donc un rouge (29e). Deux minutes plus tard, Pinheiro épargnait un nouveau compatriote en ne sifflant pas penalty après un dégagement de Vitinha sur la main de Neves dans sa surface (31e). Deux actions polémiques qui ont fait bondir tout le Bayern Munich et l’Allianz Arena. Le pire dans tout ça, c’est que sans un arrêt XXL de Neuer sur une tête de Neves, le Bayern aurait pu être mené 2-0 (33e). À la pause, le PSG pouvait se réjouir de voir tous les événements tourner en sa faveur et pouvait aussi remercier Safonov d’avoir repoussé une frappe plein axe de Musiala (45e+2). Au retour des vestiaires, on pouvait logiquement s’attendre à une forte réaction de la part de Bavarois exaspérés par ces deux actions polémiques et surtout obligés de marquer deux fois pour revenir à hauteur des Franciliens. De quoi nous offrir un match avec encore plus d’espaces et un jeu d’attaque-défense permanent avant même l’heure de jeu.

Le Bayern poussait, mais c’est Doué (56e, 65e) et Kvaratshelia (57e) qui ont eu l’occasion de faire le break sans un Neuer toujours aussi vigilant. En Face, Munich avait plus de 60% de possession de ballon, mais manquait toujours autant d’application en attaque ou tombait sur un Safonov impeccable face à Kane (57e) et Diaz (68e). Une aubaine pour les Parisiens qui, comme au match aller, commençaient à piocher sur le plan physique. C’est d’ailleurs à cet instant que Luis Enrique a choisi de sortir Dembélé peu après l’heure de jeu et de le remplacer par un puncheur, Barcola. Comme à Anfield, le PSG est alors entré en phase de résistance pour préserver son avantage et espérer un contre hypothétique pour tuer la rencontre. Ce que Doué a failli faire à deux reprises (72e, 76e). À un quart d’heure du terme, Luis Enrique décidait de fermer davantage la boutique avec les entrées de Beraldo et Hernandez à la place de Ruiz et Doué. Un choix risqué en cas de retour des Bavarois, mais qui aurait pu être payant si Kvaratskhelia ne s’était pas emmêlé les pinceaux juste devant Neuer après une nouvelle séquence de dribbles exceptionnelle (79e). En toute fin de match, les Munichois réclamaient une troisième main parisienne dans la surface après un enchaînement de frappes de Karl et de Laimer, mais l’arbitre estimait que la main de Neves était collée à son torse (88e). Vaillants, les Parisiens ont finalement cédé à la 94e minute face à Kane (1-1, 94e). De quoi lui valoir une fin de match sous pression dans le stade qui l’a fait roi d’Europe la saison dernière. Et c’est dans une ambiance irrespirable que Paris a tenu bon. Pour la première fois depuis 2018 et le Real Madrid de Zinedine Zidane, le tenant du titre défendra sa couronne le 30 mai prochain face à Arsenal.

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Revivez le film du match Bayern Munich-PSG

L’homme du match : Pacho (8) : toujours aussi régulier depuis son arrivée à Paris, le défenseur équatorien a confirmé son importance dans l’axe gauche de la charnière. Après son erreur à l’aller sur l’ouverture du score bavaroise, il a répondu avec autorité. Très bien placé, il a devancé Harry Kane dès la 10e minute, empêchant l’Anglais de se mettre en position de frappe. Présent dans les duels et solide dans les interventions, il a répété ce type d’actions tout au long de la première période, remportant la majorité des situations face aux attaquants adverses. Rapide, il a devancé Olise dès la 46e. Il a également stoppé net une offensive allemande à la 70e.

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Bayern Munich :

- Neuer (5,5) : battu très tôt sur l’ouverture du score (3e), il ne peut rien faire sur le centre parfait de Kvaratskhelia pour Dembélé. Derrière, il maintient son équipe en vie avec plusieurs parades importantes : arrêt réflexe devant João Neves (33e), puis surtout deux face-à-face remportés coup sur coup devant Doué et Kvaratskhelia (56e-57e). Encore décisif en seconde période malgré les espaces laissés. Un des rares Bavarois au niveau dans ce match retour.

- Laimer (3,5) : titulaire cette fois, il a beaucoup couru, mais souvent dans le vide. Rapidement ciblé par Kvaratskhelia (12e), il a souffert défensivement et s’est montré trop brouillon dans ses interventions. Offensivement, quelques centres sans réel danger (43e), mais un apport globalement insuffisant dans un match où son couloir a été exposé.

- Tah (4) : sérieux par moment, mais globalement trop passif. Il laisse trop d’espaces dans son dos et ne parvient pas à imposer une vraie autorité défensive. Sa tête non cadrée (45+3e) résume bien son match : proche, mais jamais décisif. Remplacé à la 67e par Kim min-jae qui a tenté tant bien que mal d’empêcher le 2e but parisien.

- Upamecano (4,5) : un peu au-dessus du lot derrière, mais loin d’être irréprochable. Il a gagné quelques duels (notamment à la 21e) mais a aussi subi face aux transitions rapides du PSG. Pas assez leader pour porter une défense aussi fragile. Remplacé à la 85e par Lennart Karl

- Stanišić (3,5) : en grande difficulté. Souvent pris de vitesse, averti (32e), il a été un point faible évident. Sa frappe anodine (62e) symbolise son manque d’impact. Défensivement friable, offensivement inutile. Remplacé à la 67e par Alphonso Davies qui n’a pas réussi à avoir un réel impact décisif.

- Kimmich (4) : beaucoup de ballons touchés, mais peu d’influence réelle. Il distribue, tente d’organiser, mais sans jamais déséquilibrer le bloc parisien. Son coup franc pour Tah (45+3e) reste sa seule vraie contribution notable. Trop neutre pour un leader.

- Pavlović (3,5) : effacé. Peu présent dans la récupération et quasiment invisible dans la projection. Sa frappe non cadrée (55e) illustre son manque de justesse. Il n’a jamais pesé sur le match.

- Musiala (3,5) : un peu d’activité en fin de première période avec quelques frappes dangereuses (arrêt de Safonov à la 44e), mais trop intermittent. Disparu après la pause, il n’a pas su prendre le jeu à son compte. Remplacé à la 78e par Nicolas Jackson qui n’a pas été très flamboyant lors de son entrée.

- Diaz (3) : totalement muselé en comparaison au match aller. Dominé dans les duels, notamment par Zaïre-Emery, il n’a jamais réussi à créer de décalage. Sa frappe au-dessus (22e) est anecdotique. Très décevant.

- Olise (5) : le seul qui a vraiment tenté comme à l’accoutumée, fidèle à lui-même. Actif et provocateur, il se procure des situations (27e), mais reste inefficace. Trop seul pour porter l’attaque bavaroise.

- Kane (4,5) : très discret. Peu servi, il n’a quasiment jamais été dangereux malgré quelques tentatives contrées (12e, 52e). Manque de tranchant et d’influence dans un match où on attendait un leader offensif. Il sauve son match avec un formidable enchaînement à l’approche de la rencontre. L’égalisation (90e+4) n’aura pas suffi pour guider le Bayern vers Budapest.

PSG

- Safonov (6) : installé dans les buts du PSG depuis plusieurs mois désormais, le portier russe arrivait à ce rendez-vous avec l’ambition claire de faire taire définitivement les critiques. Face à lui, une armada offensive bavaroise particulièrement redoutable, comme lors du match aller où il avait dû s’incliner à quatre reprises. Très sollicité d’entrée, il a repoussé des poings un centre venu de la gauche signé Josip Stanišić. Toujours très concentré, il a ensuite parfaitement lu la trajectoire d’un centre à la 41e minute avec une sortie autoritaire. Dans la foulée, il a encore sauvé les siens à la 43e en remportant son duel face à Musiala. Une première période sensationnelle pour le dernier rempart parisien. Il a toutefois manqué plusieurs dégagements sur la gauche, à l’image de celui à la 54e. Safonov a encore brillé face à Diaz (68e), puis face à Olise quelques instants plus tard. Il n’a rien pu faire face à Kane à la 90+4e (1-1).

- Mendes (6,5) : positionné dans son couloir gauche habituel, le latéral portugais a été reconduit par Luis Enrique pour cette demi-finale retour. Opposé à Michael Olise, qui l’avait mis en difficulté à l’aller, il a rapidement été mis sous pression. Pris de vitesse dès la 6e minute, il a stoppé irrégulièrement le Français et a écopé d’un carton jaune. Loin de se laisser abattre, il a ensuite parfaitement répondu dans le duel, remportant notamment une intervention importante à la 13e. Une minute plus tard, il a sauvé les siens en empêchant Olise de conclure seul face au but. Solide et engagé, il a globalement dominé son vis-à-vis par la suite, gagnant la majorité de ses duels, y compris dans le jeu aérien. Il aura bien mieux contenu Olise ce soir. Il a tenté un lob malin à la 83e, sans réussite. Il a été remplacé par Senny Mayulu à la 84e. L’entrant a récupéré un ballon précieux à la 90+2e.

- Pacho (8) : voir ci-dessus

- Marquinhos (7) : aligné sur le côté droit de la défense centrale, le capitaine parisien avait à cœur de se racheter après un match aller délicat face à Luis Díaz. Le Brésilien a affiché un visage bien plus solide, prenant régulièrement le dessus sur son adversaire direct. À la 18e minute notamment, il a bien anticipé pour couper une situation dangereuse. Toujours vigilant, il a encore parfaitement défendu à la 40e minute face au Colombien, l’obligeant à frapper dans de mauvaises conditions, ce qui a permis à Safonov de capter le ballon. Le capitaine du PSG a livré une première période rassurante. Il a été excellent encore à la 52e face à Diaz, avant de faire faute sur Kane ensuite. il a encore été très sérieux lors du second acte, réalisant un match quasi parfait. Marquinhos a écopé d’un carton jaune à la 86e, pour un excès d’agressivité.

- Zaïre-Emery (7,5) : repositionné en latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, le jeune parisien a dû faire face à un défi de taille face à Luis Díaz. Solide dans son entame, il a tout de même été mis en difficulté à la 21e minute par le Colombien. Combatif, il a répondu dans l’impact en remportant un duel important à la 30e, même s’il a terminé au sol après l’action. Toujours impliqué, il a encore récupéré un ballon précieux à la 36e minute. Une prestation sérieuse dans un rôle exigeant. Il a glissé un magnifique petit pont à Laimer (62e). Il a écœuré Luis Diaz tout au long de la seconde mi-temps, remportant la plupart de ses duels.

- Vitinha (6) : placé dans une position plus reculée au cœur du milieu, le Portugais a pleinement assumé son rôle de régulateur du jeu parisien. Après une prestation plus discrète à l’aller, il a retrouvé son influence habituelle, dictant le tempo avec justesse. Très propre techniquement, il a perdu très peu de ballons et s’est montré constant dans le pressing. Vitinha a réalisé une rencontre parfaitement propre, où il a été essentiel dans l’équilibre collectif du PSG.

- Neves (6) : après sa prestation XXL à l’aller et son but, le milieu portugais a de nouveau pesé sur la rencontre. Très actif dans l’entrejeu, il a failli faire le break à la 33e minute avec une tête puissante sur coup franc. Toujours inspiré, il a également réussi un sombrero subtil sur Pavlovic à la 38e, illustrant sa confiance et sa qualité technique. Encore une fois, il s’est imposé comme un élément clé du milieu parisien. Neves a stoppé net Musiala à la 59e, restant solide dans sa course.

- Ruiz (6,5) : de retour dans le onze, l’Espagnol était particulièrement attendu après son entrée décevante à l’aller. Il a répondu présent de manière éclatante. Très influent dans le jeu, il a rapidement mis le pied sur le ballon et s’est montré juste dans ses choix. Dès les premières minutes, il a été impliqué dans l’action de l’ouverture du score, avant de briller dans les phases de possession, notamment à la 11e minute. Solide dans les duels, il a dominé Laimer à la 20e et n’a quasiment rien raté techniquement, comme à la 39e avec une passe parfaitement assurée. Il a aussi remporté un duel face à Olise dans le temps additionnel (45+1e). Une première période de très haut niveau pour le milieu de la Roja. Il a été remplacé par Lucas Hernandez à la 76e. Un choix très défensif.

- Kvaratskhelia (7) : véritable leader offensif du PSG cette saison, surtout en Ligue des Champions, le Géorgien a encore répondu présent dans ce grand rendez-vous. Très actif dès l’entame, il a été décisif sur l’ouverture du score en délivrant un centre parfait pour Dembélé dès la 3e minute (0-1). En confiance, il a continué à peser sur la défense bavaroise et s’est également essayé à une frappe à la 21e minute, bien captée par le gardien allemand. Une première période pleine d’impact et de créativité. Il a écopé d’un carton jaune avant la pause, pour avoir gagné du temps. Le Géorgien est parti seul au but avant d’envoyer une frappe lourde, mais le portier allemand a remporté son duel (57e).

- Doué (6) : une nouvelle fois préféré à Barcola sur l’aile droite, le jeune Français a livré une prestation intéressante dans un contexte particulier à l’Allianz Arena, où il avait brillé face à l’Inter en finale de la C1 la saison dernière. Très impliqué, il a récupéré un ballon important devant Olise à la 18e minute et a multiplié les efforts défensifs. Combatif, il a remporté plusieurs duels, provoquant notamment un carton jaune pour Stanišić. Très actif, il a souvent évolué haut sur le terrain, apparaissant comme l’un des éléments les plus avancés de l’attaque parisienne durant la première période. Il a été ceinturé à plusieurs reprises, comme à la 50e par Tah, mais l’arbitre n’a pas bronché. Ensuite, il a réussi à trouver le cadre face à 4 adversaires, mais il a buté sur Neuer (56e). Il a récidivé en restant solide sur ses appuis et en envoyant une frappe lourde à la 65e. Epuisé, il a été remplacé par Beraldo à la 76e.

- Dembélé (6,5) : placé en pointe de l’attaque parisienne, le Ballon d’Or 2025 a une nouvelle fois répondu présent dans un grand rendez-vous. Il n’a eu besoin que d’une seule occasion pour faire la différence, reprenant parfaitement le centre en retrait de Kvaratskhelia pour ouvrir le score dès la 3e minute (0-1). Par la suite, l’international français ne s’est pas contenté de son rôle offensif, participant activement au pressing et n’hésitant pas à redescendre, notamment sur le côté droit, pour aider défensivement. Une première période complète et décisive de sa part. Plus discret en seconde mi-temps, il a été remplacé par Bradley Barcola à la 65e. L’entrant s’est positionné sur l’aile droite de l’attaque. Il a obtenu une touche très haute après un duel face à 3 adversaires (74e). Barcola a tenté une frappe enroulée maline à la 87e, mais Neuer est très bien intervenu.