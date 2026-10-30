Hansi Flick réagit au message du Barça

Après avoir perdu successivement le choc de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (2-4) et le Clasico contre le Real Madrid (1-2), le FC Barcelone a vécu une sale semaine. De son côté, Hansi Flick a dû faire face à des rumeurs indiquant que l’Allemand n’arrivait pas à s’adapter à l’espagnol. Depuis, le Barça a fait savoir qu’il soutenait son entraîneur et son équipe durant cette zone de turbulences. À la veille de la réception d’Alavés, Hansi Flick a d’ailleurs tenu à réaffirmer son engagement auprès du club culé.

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« J’ai discuté avec le président et Deco. C’est sympa. Je connais la situation. Nous avons perdu deux matchs en une semaine, mais j’ai pleinement confiance en mon équipe. Rien n’a changé. Je ne constate aucun manque de mentalité. Je suis très heureux d’être ici. Rien n’a changé. Nous avons remporté les onze premiers matchs, nous venons d’en perdre deux et nous devons recommencer à gagner. C’est notre travail. Je suis totalement convaincu de notre concept de jeu. Nous allons continuer ainsi jusqu’au bout. C’est ce qui compte le plus : être convaincus de notre concept », a-t-il confié en conférence de presse.