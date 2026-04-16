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Ligue des Champions

Nico Paz a liké des publications anti-Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Nico Paz sous le maillot de Côme @Maxppp

Est-ce la rivalité qui va marquer la Liga la saison prochaine ? Tout indique que Nico Paz va revenir au Real Madrid cet été, puisque les Merengues devraient exercer cette option de rachat, qui environne les 10 millions d’euros. Et les internautes n’ont pas manqué de remarquer que l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions a bien fait rire l’Argentin.

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The Touchline | 𝐓
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Nico Paz liking every post in which Lamine Yamal is getting memed.
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Effectivement, il a liké, sur Instagram, des publications de comptes pro-Real se moquant de Lamine Yamal après l’élimination des Barcelonais. Autant dire que les retrouvailles la saison prochaine vont être très intéressantes !

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