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Officiel Ligue 1

OL : le groupe contre Auxerre avec deux retours majeurs

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Corentin Tolisso après OL-PFC @Maxppp
Lyon Auxerre
betclic
1 1.62 N 4.00 2 5.25 Bonus 100€

Ce samedi, l’OL reçoit l’AJ Auxerre sur sa pelouse (15h). Un match important pour les Gones qui sont désormais troisièmes au classement et qui doivent tenir bon pour ne pas voir ses concurrents lui voler son ticket pour la Ligue des Champions.

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Olympique Lyonnais
Notre groupe convoqué pour la réception d'Auxerre, ce samedi à 15h 🔴🔵

#OLAJA
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Pour cette rencontre, Paulo Fonseca pourra compter sur deux retours majeurs dans son groupe. En effet, Pavel Sulc et Corentin Tolisso sont de retour pour le match face à l’AJA et devront permettre à Lyon d’aller chercher les trois points.

Pub. le - MAJ le
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