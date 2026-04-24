OL : le groupe contre Auxerre avec deux retours majeurs

Ce samedi, l’OL reçoit l’AJ Auxerre sur sa pelouse (15h). Un match important pour les Gones qui sont désormais troisièmes au classement et qui doivent tenir bon pour ne pas voir ses concurrents lui voler son ticket pour la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca pourra compter sur deux retours majeurs dans son groupe. En effet, Pavel Sulc et Corentin Tolisso sont de retour pour le match face à l’AJA et devront permettre à Lyon d’aller chercher les trois points.