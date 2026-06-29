CdM 2026, EdF : Adrien Rabiot se méfie de la Suède

Après trois victoires et la première place de son groupe I, l’équipe de France se prépare à défier la Suède, ce mardi (23h, heure de Paris), en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant cela, Adrien Rabiot s’est présenté en conférence de presse et a évoqué le futur adversaire des Bleus.

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« La Suède a de bons joueurs et notamment une ligne offensive très importante avec des joueurs de classe mondiale qui jouent dans des grands clubs et dans les meilleurs championnats. Ce serait dur de dire qu’un joueur suédois prendrait la place d’un joueur français. Même si on entend qu’on est ultra-favoris, on n’a pas l’intention de se relâcher. On a pris très au sérieux l’Irak, le Sénégal et la Norvège et on fera pareil avec la Suède ».