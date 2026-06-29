Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Adrien Rabiot se méfie de la Suède

Par Josué Cassé
1 min.
Sadio Mané (Sénégal) et Adrien Rabiot (France) @Maxppp
Regarder en direct sur Prime Video
France Suède
winamax
1 1.26 N 6.25 2 9.50 bonus 100€ Voir sur Prime Video

Après trois victoires et la première place de son groupe I, l’équipe de France se prépare à défier la Suède, ce mardi (23h, heure de Paris), en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant cela, Adrien Rabiot s’est présenté en conférence de presse et a évoqué le futur adversaire des Bleus.

La suite après cette publicité

« La Suède a de bons joueurs et notamment une ligne offensive très importante avec des joueurs de classe mondiale qui jouent dans des grands clubs et dans les meilleurs championnats. Ce serait dur de dire qu’un joueur suédois prendrait la place d’un joueur français. Même si on entend qu’on est ultra-favoris, on n’a pas l’intention de se relâcher. On a pris très au sérieux l’Irak, le Sénégal et la Norvège et on fera pareil avec la Suède ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier