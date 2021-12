Ligue 1 : les nommés pour le titre de joueur du mois de novembre

Après Kylian Mbappé (PSG) en août, Seko Fofana (Lens) en septembre et Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais) en octobre, le lauréat pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 au mois de novembre sera bientôt connu. Parmi les trois prétendants, on retrouve trois joueurs particulièrement en forme. Tout d'abord, le gardien lyonnais Anthony Lopes qui a multiplié les parades précieuses avec les Gones.

On retrouve aussi le Brestois Romain Faivre auteur de deux buts et une passe décisive sur les trois matches disputés en novembre. Il n'est pas étranger au réveil des Bretons depuis quelques journées. Enfin, le Rennais Gaëtan Laborde conclut ce trio de choix. Le buteur de 27 ans est à créditer de deux réalisations et une offrande en trois matches sur cette période. Les votes sont ouverts ici.