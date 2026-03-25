Italie : les chiffres invraisemblables sur la disette en Coupe du Monde

À l’approche d’un barrage décisif contre l’Irlande du Nord jeudi pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, la pression est immense sur la Nazionale. Depuis son sacre lors de la Coupe du Monde 2006, l’Italie n’a plus remporté le moindre match en phase finale du tournoi. Éliminée dès la phase de groupes lors des Coupe du Monde 2010 et Coupe du Monde 2014, elle a ensuite manqué les éditions suivantes en Russie et au Qatar, notamment après le traumatisme du barrage perdu contre la Suède en 2017 puis Macédoine du Nord en 2022.

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Si la sélection italienne ne parvenait pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, une génération entière n’aurait jamais vu son équipe au Mondial. Un Italien né en 2014 aurait alors 16 ans en 2030 sans avoir assisté à la présence de la Nazionale sur la scène mondiale, symbole du déclin récent d’une nation pourtant quadruple championne du monde. Le barrage de jeudi face à l’équipe d’Irlande du Nord s’annonce donc crucial pour éviter un nouveau rendez-vous manqué avec l’histoire.