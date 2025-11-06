LdC : le maire de Marseille a disjoncté après la défaite face à l’Atalanta

L’OM s’est incliné ce mercredi soir au Vélodrome face à l’Atalanta Bergame (0-1), lors de la 4e journée de phase de groupe, de Ligue des Champions. Un revers amer pour les hommes de Roberto De Zerbi, auteurs d’un match décevant et frustrant. La rencontre a basculé en fin de partie sur un but de Lazar Samardzic, intervenu juste après une action litigieuse dans la surface italienne, où un penalty semblait pouvoir être sifflé pour l’OM. Une décision qui a provoqué la colère du public phocéen, ainsi que celle du maire de Marseille, Benoît Payan, présent dans les tribunes.

Selon RMC Sport, Benoît Payan s’est emporté dans les couloirs du stade après la rencontre, criant : « ce n’est pas une erreur, c’est un vol, c’est une honte en Champions League ! » Toujours furieux quelques heures plus tard, il a dénoncé sur X une « erreur d’arbitrage » ayant « privé le sport de ses valeurs », tout en réaffirmant sa fierté pour le club marseillais. Avec cette 3e défaite en 4 matches européens, l’OM compromet sérieusement ses chances de qualification et devra impérativement s’imposer face à Newcastle le 25 novembre. Marseille est actuellement 25e au classement.