Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

LdC : le maire de Marseille a disjoncté après la défaite face à l’Atalanta

Par Allan Brevi
1 min.
Benoît Payant, le maire de Marseille @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

L’OM s’est incliné ce mercredi soir au Vélodrome face à l’Atalanta Bergame (0-1), lors de la 4e journée de phase de groupe, de Ligue des Champions. Un revers amer pour les hommes de Roberto De Zerbi, auteurs d’un match décevant et frustrant. La rencontre a basculé en fin de partie sur un but de Lazar Samardzic, intervenu juste après une action litigieuse dans la surface italienne, où un penalty semblait pouvoir être sifflé pour l’OM. Une décision qui a provoqué la colère du public phocéen, ainsi que celle du maire de Marseille, Benoît Payan, présent dans les tribunes.

La suite après cette publicité
Benoît Payan
Ce soir, une telle erreur d’arbitrage a privé le sport de ses valeurs…
Contre tous, fier de notre @OM_Officiel ce soir, allez l’OM 💙🤍
Voir sur X

Selon RMC Sport, Benoît Payan s’est emporté dans les couloirs du stade après la rencontre, criant : « ce n’est pas une erreur, c’est un vol, c’est une honte en Champions League ! » Toujours furieux quelques heures plus tard, il a dénoncé sur X une « erreur d’arbitrage » ayant « privé le sport de ses valeurs », tout en réaffirmant sa fierté pour le club marseillais. Avec cette 3e défaite en 4 matches européens, l’OM compromet sérieusement ses chances de qualification et devra impérativement s’imposer face à Newcastle le 25 novembre. Marseille est actuellement 25e au classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier