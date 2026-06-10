L’IA connaît l’identité du vainqueur de la Coupe du Monde 2026

L’intelligence artificielle connaît-elle déjà le futur vainqueur de la Coupe du Monde 2026 ? Selon les dernières projections réalisées par AVISIA, cabinet français de conseil spécialisé en data et intelligence artificielle et collaborateur régulier de Foot Mercato, la France et l’Argentine se partagent la première place des favoris avec 21 % de chances de sacre. Cette modélisation s’appuie sur de nombreux indicateurs de performance individuels et collectifs, allant de la qualité offensive à la rigueur défensive, en passant par la forme physique des joueurs. Les Bleus se distinguent notamment grâce à leur puissance offensive incarnée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, associée à une solidité défensive élevée et à un excellent niveau de fraîcheur athlétique. L’Argentine affiche quant à elle une remarquable stabilité collective, portée par une défense rigoureuse, une distribution de jeu maîtrisée et un gardien évalué parmi les meilleurs du tournoi. Derrière ce duo de tête, l’Espagne complète le podium avec 20 % de chances de victoire, portée par la génération emmenée par Lamine Yamal et Nico Williams.

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Juste derrière, le Brésil et le Portugal apparaissent comme des prétendants très crédibles avec 19 % de probabilité chacun. La Seleção bénéficie d’un équilibre retrouvé sous Carlo Ancelotti, tandis que la sélection portugaise se distingue par son endurance et la fiabilité de son dernier rempart. L’Angleterre ferme ce groupe de favoris avec 12 %, pénalisée par une fraîcheur physique plus limitée malgré un potentiel offensif de premier plan. Fondé en 2007, AVISIA est aujourd’hui l’un des principaux cabinets français spécialisés dans la data, l’intelligence artificielle et les modèles prédictifs, avec plus de 300 consultants répartis dans plusieurs villes françaises. Selon son modèle, la Coupe du Monde 2026 s’annonce particulièrement ouverte, avec seulement deux points d’écart entre les cinq principaux favoris, signe d’un tournoi où la gestion de la forme physique et des blessures pourrait faire la différence autant que le talent pur. Réponse dans un peu plus d’un mois, alors que la compétition débute demain soir.