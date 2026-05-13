James Rodríguez met fin aux rumeurs sur une possible retraite

James Rodríguez a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir et les rumeurs insistantes autour d’une possible fin de carrière. Annoncé à tort comme proche de la retraite, le Colombien, actuellement sous contrat en MLS, a balayé ces spéculations d’un revers de main. Dans des propos rapportés par TyC Sports, l’ancien joueur du Real Madrid s’est montré agacé : il affirme ne jamais avoir évoqué un arrêt imminent et insiste sur le fait qu’il se sent toujours pleinement compétitif, malgré sa récente hospitalisation.

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« Je ne sais pas qui a dit ça, je pense que c’était quelqu’un en Colombie pour faire des vues ou des likes… Ils devraient être un peu mieux informés sur ce genre de choses. Le seul qui sait jusqu’à quand je veux jouer, c’est moi. Je le dis à l’avance. Il me reste encore plusieurs années de carrière. Tout ce qui se dit est faux. Ça fait du mal au pays, aux gens. Beaucoup croient des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je n’ai jamais dit une chose pareille. Je m’entraîne bien. Je donne toujours le maximum chaque jour. Il faut être prêt. Que tu joues 20, 30 ou 40 minutes, tu dois être prêt à faire la différence. Je dois penser à l’avenir. J’ai un certain âge et je dois réfléchir à ce qui m’attend, mais je suis convaincu que ce sera quelque chose de positif », a expliqué l’ancienne star du Real Madrid, de l’AS Monaco et du Bayern Munich.