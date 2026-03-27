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Une star du Barça pourrait rejoindre l’Atlético de Madrid

Par Jordan Pardon
1 min.
Ferran Torres sous les couleurs du Barça @Maxppp

Avec le départ programmé d’Antoine Griezman à Orlando cet été, l’Atlético de Madrid s’active déjà pour densifier son secteur offensif. D’après Radio Marca, les Colchoneros auraient des yeux du côté de Barcelone en ce moment, et ils auraient plusieurs raisons de croire à l’arrivée de Ferran Torres.

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Le média précise que Barcelone n’a pas encore pris de décision autour de l’avenir de son joueur, mais que l’Atlético a un atout de taille dans la manche : Mateu Alemany. Le directeur sportif madrilène avait été à l’origine de l’arrivée de l’attaquant au Barça en janvier 2022, lorsqu’il était encore au poste chez les Blaugranas. Sous contrat jusqu’en 2027 à Barcelone, le joueur de 26 ans est évalué à 50 millions d’euros selon Transfermarkt.

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