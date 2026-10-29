L’Allemagne pousse déjà pour Olise Ballon d’Or, Estevão a complètement disparu

L’Allemagne pousse déjà Michael Olise vers le Ballon d’Or 2027

En Allemagne, Michael Olise continue d’impressionner et suscite déjà de grandes ambitions. Le Bayern Munich a écrasé Magdebourg 6-1, avec deux buts et une passe décisive du Français, alors qu’Harry Kane est resté sur le banc. Et pour la presse allemande, pas question d’attendre plusieurs années avant d’imaginer Olise au sommet du football mondial : le quotidien Abendzeitung qui s’intéresse à son cas voit déjà en lui un sérieux candidat au Ballon d’Or 2027. Il faut dire que le Français a terminé à la neuvième place du dernier classement, malgré une saison particulièrement convaincante, et qu’il avait largement contribué au sacre de Kane. Dans la presse allemande, on estime même que le prochain vainqueur pourrait bien être Olise lui-même. « La prochaine fois, ça pourrait être lui », écrit le journal AZ, qui rappelle aussi l’humilité du joueur, lequel avait volontiers mis son coéquipier en avant. Mais avec des prestations de ce niveau et une superbe panenka face à Magdebourg, Olise commence déjà à envoyer un message très clair : il faudra compter sur lui dans la course aux plus grandes récompenses individuelles !

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Il faut sauver le soldat Estevão

En Angleterre, la situation d’Estevão commence à susciter de sérieuses interrogations. Éliminé de la Carabao Cup par Liverpool après une séance de tirs au but, Chelsea a notamment vécu une soirée compliquée pour plusieurs de ses jeunes talents. Mais c’est surtout le cas du Brésilien qui interpelle la presse anglaise : selon la BBC, l’ancien phénomène offensif des Blues a progressivement disparu des radars, avec seulement 31 minutes disputées lors des six derniers matches du club. Et le constat est particulièrement inquiétant pour celui qui était encore présenté comme une solution aux problèmes offensifs de Chelsea. Interrogé sur sa situation, Xabi Alonso a reconnu qu’Estevão « pourrait être plus heureux », tout en promettant que le Brésilien aurait son moment de gloire. Mais The Sun va plus loin et évoque déjà des envies d’ailleurs chez le joueur. Un scénario qui serait évidemment loin des plans des Blues, qui ne devraient pas laisser filer aussi facilement l’un de leurs plus grands espoirs. Reste désormais à savoir si Estevão retrouvera rapidement du temps de jeu pour relancer son aventure londonienne.

La presse française alerte sur le dilemme des Titis du PSG

En France, L’Équipe s’interroge sur l’avenir des jeunes formés au PSG. « Le dilemme des jeunes », titre le quotidien, qui souligne la difficulté pour les Titis de se faire une place dans un effectif parisien où les opportunités restent rares. Si certains talents ont réussi à percer, beaucoup préfèrent finalement tenter leur chance ailleurs, comme Ibrahim Mbaye, parti à Aston Villa l’été dernier. Et le journal ne mâche pas ses mots : « Titis, c’est trop miné ». Entre un temps de jeu limité et la concurrence chez les professionnels, la formation parisienne peine encore à offrir une véritable continuité à ses jeunes. Et les trajectoires sont parfois très différentes après un départ. Ethan Mbappé s’est notamment imposé comme l’un des joueurs importants de Lille, tandis qu’Emmanuel Mbemba commence à se montrer avec le Paris FC. De quoi relancer le débat sur la place accordée aux jeunes au PSG. Dans le même temps, Lucas Digne traverse une période compliquée depuis son retour dans la capitale, au point que Luis Enrique lui préfère désormais Lucas Hernandez. Une situation délicate pour l’international français, qui va devoir convaincre son entraîneur.