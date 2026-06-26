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Sandro Tonali veut rejoindre Tottenham

Par Maxime Barbaud
1 min.
Sandro Tonali avec Newcastle @Maxppp

Cela pourrait bien être l’été du grand départ pour Sandro Tonali (26 ans). A deux ans de la fin de son contrat, le milieu de terrain aimerait profiter de l’intérêt de Tottenham pour quitter les Magpies. D’après Sky Sports, il a répondu favorablement à l’intérêt des Spurs et souhaite les rejoindre.

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Il aimerait beaucoup être dirigé par Roberto De Zerbi, son compatriote. Reste à ce que les deux directions s’entendent sur le prix d’un transfert. Une première offre proche de 92 M€ a déjà été refusée, alors que dans le même temps, les Spurs font le forcing auprès de West Ham pour Matheus Fernandes avec une proposition proche de 100 M€ en préparation.

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