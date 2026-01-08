Les adieux émouvants de Guendouzi aux supporters de la Lazio

C’est désormais le moment de dire au revoir au peuple italien. Mattéo Guendouzi sera bel et bien un joueur de Fenerbahce dans les prochains jours, et le joueur a fait ses adieux aux supporters. Sur les réseaux sociaux du club italien, le joueur tricolore a pris la parole, avec un brin de tristesse : « je voulais remercier les supporters de la Lazio pour toute l’affection que vous m’avez témoignée depuis le premier jour. Nous avons vécu des émotions magnifiques, vous êtes un peuple extraordinaire, vous méritez le meilleur. J’espère que la Lazio remportera des trophées, car elle mérite bien plus que ce que nous faisons cette saison. Vous êtes dans mon cœur, vous m’avez soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Cela n’a pas toujours été facile, mais j’ai toujours été sincère, j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même, car vous le méritez. Forza Lazio pour toujours ! », a-t-il ajouté avec enthousiasme. »

La suite après cette publicité

Son avenir se dessine à présent en Superlig. Après avoir voyagé en Allemagne, en France ou encore en Angleterre, le milieu français va défendre de nouvelles couleurs. Pour rappel, son transfert est estimé à environ 30 millions d’euros (28 M€ + 2 M€ de bonus), et devrait se concrétiser prochainement.