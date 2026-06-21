CdM 2026, EdF : la sortie incroyable de Rohff sur Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé

Grand admirateur du PSG, le rappeur Rohff est monté au créneau dans une lettre ouverte pour défendre Dembélé, vivement critiqué après ses dernières prestations, notamment face au Sénégal. Il insiste sur son talent et son importance dans le projet collectif, soulignant également son état d’esprit irréprochable et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Après avoir exprimé son avis sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Rohff a envoyé un message très clair sur X : « ah moi ça me révolte au plus haut point ! L’équipe de France a la chance d’avoir un Ballon d’Or, double champion de Ligue des champions en club, et pourtant il est traité comme un simple exécutant, relégué à un rôle de soutien au service de Kylian Mbappé, alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est tout simplement insupportable. Si Ousmane jouait à son vrai poste il te ferait oublier Mbappé je vous le jure ! Avec en prime le pressing et les retours en défense, les créations d’espace mais bon voilà le chouchou de DD est choisi. Pfff »

La suite après cette publicité

Ah moi ça me révolte au plus haut point !

L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable !



Si… pic.twitter.com/eoS28YV5nP — ROHFF (@rohff) June 20, 2026

« Oui ils lui ont refusé le tapis rouge, la suite royale, le king size et même privé du spa et du room service, non ils lui ont donné des tickets resto. La pfff la meilleure attaque du monde, les champions d’Europe deux années consécutives forcés de jouer pour le petit kiki, non c’est trop abusé. C’est limite qu’il s’estime heureux d’avoir du temps de jeu, le temps qu’il trouve ses marques et qu’il fasse briller l’autre avant qu’il se fasse remplacer à 15 minutes de la fin. En fin de match le cameraman nous fera que des gros plans de l’autre et son super jeu d’acting de faux humble, frustré des deux années blanches au Real et des deux étoiles du PSG (sans lui), le tout puissant arracheur de brassard qui a réussi à se mettre en froid avec N’Golo Kanté, qui sait très bien qu’il est filmé s’attribuant tous les honneurs et jouissant injustement de toute la lumière de l’EDF. Ousmane est bon et professionnel il connaît l’enjeu d’une Coupe du monde. Il s’effacera et se sacrifiera pour l’équipe mais c’est injuste j’sais pas pour vous mais tout ce cinéma m’insupporte même si on gagne pour le moment voilà quoi carrément ça snobe le dernier Ballon d’Or de l’histoire », a également ajouté le mythique rappeur français