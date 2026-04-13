Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel CDM

Carlos Queiroz nouveau sélectionneur du Ghana

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Carlos Queiroz lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun @Maxppp

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, le Ghana tient enfin son nouveau sélectionneur. Les Black Stars ont choisi le Portugais Carlos Queiroz. Âgé de 73 ans, l’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson prend les rênes d’une nouvelle sélection nationale après ses passages à Oman, au Qatar, en Iran, en Égypte, en Colombie, et au Portugal.

La suite après cette publicité
🇬🇭 Black Stars
🚨Carlos Queiroz appointed Head Coach of the Black Stars 🇬🇭🌟

The experienced Portuguese tactician will lead Ghana at the 2026 FIFA World Cup, bringing vast international and World Cup experience to the senior national team.

✍🏾

#BlackStars
Voir sur X

«Le Conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football, en collaboration avec l’ensemble des principales parties prenantes, a nommé Carlos Queiroz au poste d’entraîneur principal de l’équipe nationale senior, les Black Stars. L’ancien entraîneur du Real Madrid, de Manchester United, du Portugal et de l’Iran dirigera la campagne du Ghana lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis», indique la fédération ghanéenne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Ghana
Carlos Queiróz

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Ghana Flag Ghana
Carlos Queiróz Carlos Queiróz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier