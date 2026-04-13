Carlos Queiroz nouveau sélectionneur du Ghana

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, le Ghana tient enfin son nouveau sélectionneur. Les Black Stars ont choisi le Portugais Carlos Queiroz. Âgé de 73 ans, l’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson prend les rênes d’une nouvelle sélection nationale après ses passages à Oman, au Qatar, en Iran, en Égypte, en Colombie, et au Portugal.

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«Le Conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football, en collaboration avec l’ensemble des principales parties prenantes, a nommé Carlos Queiroz au poste d’entraîneur principal de l’équipe nationale senior, les Black Stars. L’ancien entraîneur du Real Madrid, de Manchester United, du Portugal et de l’Iran dirigera la campagne du Ghana lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis», indique la fédération ghanéenne.